Dopo aver vinto le prime due gare in campionato, l’Inter oggi si è concentrato sul rinnovo di Lautaro Martinez, già in gol nella giornata di ieri contro l’Hellas Verona. Il rinnovo per la punta argentina è praticamente cosa fatta. L’ex calciatore del Racing di Avelllaneda, guadagnerà 6 milioni + bonus per i prossimi 4 0 5 anni. La prossima settimana l’incontro decisivo per il tanto atteso sì.

La Redazione