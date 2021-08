Serie A – Ore 20,45: Juve/Empoli, le probabili formazioni

« I campioni passano, la Juve resta». Massimiliano Allegri riparte da qui nel giorno in cui si è consumato l’addio di Cristiano Ronaldo, che ha salutato i compagni, ha varcato per l’ultima volta i cancelli della Continassa e poi è volato via, con il suo aereo privato, verso la sua nuova vita lontano dalla Signora, al Manchester United. Durante questo turbinio di eventi ed emozioni, il tecnico bianconero era davanti alle telecamere per la consueta conferenza stampa che precede una gara. Fonte: CdS