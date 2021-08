Serie A – Ore 18,30: Atalanta – Bologna. Le possibili formazioni del CdS

La vigilia nerazzurra è stata vissuta in piena serenità dopo aver accolto il nuovo arrivato Zappacosta. Gasprini soprattutto: «Lo scontro tra queste due formazioni è sempre interessante e ricco di spettacolo. Mi auguro inizialmente che l’Atalanta giochi assai meglio, perché solo così puoi far risultato. Il Bologna infatti è squadra di valore e di prospettiva; con Arnautovic ha più peso in avanti». Chiude soffermandosi su alcuni giocatori: «Zappacosta? Sta bene ed ha già iniziato ad integrarsi nel nuovo gioco. Ci darà certamente una grande mano. Vedremo come utilizzarlo. Malinovskyi è stato velocissimo nel recuperare dopo l’operazione ed ora ha solo bisogno di giocare, come del resto pure per gli altri. Mercato? Ne riparliamo a settembre quando finalmente tutto sarà finito. Come sapete queste trattative non mi sono mai piaciute. Posso solo aggiungere che solo Lammers potrebbe essere ceduto».

Fonte: CdS