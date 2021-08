Serie A/ Lazio-Spezia 3-1 (1T): Lazio nel segno di Immobile!

Questa sera alle 18:30, va in scena il match Lazio-Spezia, valido per la seconda giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento:

Al minuto 3′, alla prima occasione, lo Spezia passa in vantaggio grazie al tap-in di Verde dopo il tiro deviato di Gyasi. Passano appena due minuti e la Lazio pareggia grazie ad Immobile, servito da un filtrante di Milinkovic-Savic. Al 15esimo, la Lazio la ribalta con una conclusione di Immobile dai 20 metri che non lascia scampo a Zoet. Al 18esimo, Pedro pericoloso con un piazzato respinto in angolo da Zoet. Al 30esimo ancora Pedro, servito da Felipe Anderson, calcia in porta, ma ancora Zoet a fare muro. Al 37esimo, tentativo di prima intenzione di Colley, ma la sfera termina alta. Al 45esimo Erlic stende Immobile, l’arbitro su Check VAR, concede il rigore. Dal dischetto Immobile si fa ipnotizzare. Dal calcio d’angolo seguente però Immobile stacca di testa e trova comunque il 3-1- Dopo 3 minuti di recupero termina il primo tempo!

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari ( 25′ Marusic ), Acerbi, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Nikolaou, Erlic, Vignali; Amian, Maggiore, Bastoni, Ferrer; Verde, Gyasi, Colley. All.: Thiago Motta

Ammonizioni:

Marcatori: 3′ Verde (S), 5′, 15′, 45+2′ Immobile (L)