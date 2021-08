Serie A/Il Bologna resiste e conquista il pari contro l’Atalanta

Nella ripresa Muriel parte dalla sinistra dell’area, rientra e poi cerca un tiro sul primo palo, per cercare di sorprendere Skorupski. Palla che sfila a lato. Al 60′ l’Atalanta ha l’occasione per portarsi in vantaggio con Gosens, che calcia al limite ma il tiro è sbagliato. Al 71′ tocco di mano di De Silvestri in area, non interviene il VAR e l’arbitro Orsato non assegna il penalty all’Atalanta e fa proseguire. Nel finale soffre il Bologna, che si difende dagli attacchi dell’Atalanta, ma bravi gli emiliani a difendersi ed a non concedere spazio. Al 96′ dagli sviluppi di calcio d’angolo Piccoli sfiora il pallone sul secondo palo. Al 90′ è 0-0.