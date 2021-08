SERIE A FEMMINILE – Sconfitte per Napoli e Pomigliano, colpo esterno dell’A.s. Roma

Quest’oggi è partito il campionato di serie A femminile, dove la prima a scendere in campo è l’A.s. Roma che ha vinto per 0-3 ad Empoli. Tutte e tre le marcature sono autoreti delle toscane. In serata sconfitta casalinga per il Napoli femminile contro l’Inter di Guarino. Il Pomigliano lotta per un tempo ma perde per 3-0 contro la Juventus con Arianna Caruso in condizione autrice di una doppietta.

Empoli Ladies-A.s. Roma 0-3

Juventus Women-Pomigliano femminile 3-0

Napoli femminile-Inter 0-3

La Redazione