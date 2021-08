SERIE A FEMMINILE – Esordi casalinghi per Juventus, Milan, Lazio e Napoli. Trasferta per l’A.s. Roma

Da oggi inizierà ufficialmente il campionato di serie A femminile, con la caccia alla Juventus per lo scudetto e la concorrenza non manca. Quest’oggi le bianconere giocheranno in casa contro il Pomigliano, mentre trasferta per l’A.s. Roma ad Empoli. Ecco il calendario della prima giornata.

Empoli Ladies-A.s. Roma sabato ore 17,30

Juventus Women-Pomigliano femminile sabato ore 20,30

Napoli femminile-Inter sabato ore 20,30

Lazio Women-Sampdoria domenica ore 17,30

A.c. Milan-Hellas Verona domenica ore 17,30

Sassuolo-Fiorentina domenica ore 20,30

La Redazione