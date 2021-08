SERIE A FEMMINILE – Empoli Ladies-A.s. Roma, formazioni ufficiali. Panchina per Giugliano

Da questo pomeriggio inizierà ufficialmente il campionato di serie A femminile, caccia alla Juventus campione d’Italia. Le prime a scendere in campo saranno l’Empoli Ladies e l’A.s. Roma. Per coach Spugna, ex della sfida, manderà in campo Serturini e Pirone, panchina per Giugliano. Ecco le scelte dei due allenatori.

EMPOLI (4-3-3): Capelletti; Mella, Binazzi, De Rita, Silvioni; Prugna, Cinotti, Knol; Bardin, Dompig, Bragonzi. A disp.: Ciccioli, Brscic, Nichele, Tamborini, Bellucci, Nocchi, Monterubbiano, De Matteis, Nicolini.

All. Fabio Ulderici

ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Soffia, Swaby, Linari, Bartoli; Bernauer, Thaisa; Glionna, Andressa, Serturini; Pirone.

A disp.: Baldi, Di Guglielmo, Giugliano, Ciccotti, Lazaro, Pacioni, Pettenuzzo, Gallazzi, Kajzba. All. Alessandro Spugna

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno

Assistenti: Emanuele Spagnolo – Davide Merciari

Quarto Ufficiale: Edoardo Manedo Mazzoni

La Redazione