PRIMAVERA 1 – Bologna-Napoli 1-2, rimonta azzurra nel finale di primo tempo

Quest’oggi al Centro Sportivo di Casteldebole “Nicolò Galli” si sono giocati i primi 45 minuti tra i padroni di casa del Bologna e il Napoli, prima di campionato Primavera 1. I felsinei passano in vantaggio con Raimondo che scarta Idasiak e mette la palla in rete a porta vuota. Gli azzurrini, dopo aver studiato gli avversari, reagiscono e colgono il palo con Barba di testa su corner. Il pari arriva dal dischetto per fallo procurato da Ambrosino che dagli undici metri batte Bagnolini. Nel finale di primo tempo Matteo Pagliuca di testa va vicino alla rete per i rossoblù, ma nel recupero arriva il vantaggio dei ragazzi di Frustalupi, spunto ancora di Ambrosino, diagonale di Spavone e battuto il portiere che stavolta poteva fare anche meglio.

Marcatori: 9′ Raimondo (B), 35′ rig. Ambrosino (N), 45′ Spavone (N)

Bologna: Bagnolini, Motolese, Annan, Kahiloti, Arnofoli, Casadei, Urbanski, Pietrelli, Pagliuca, Rocchi, Raimondo. A disp.: Petre, Franzini, Cavina, Stivanello, Corazza, Cossalter, Sigurpalsson, Pietrelli R., Bartha, Mazia, Paananen, Corsi. All. Vigiani

Napoli: Idasiak, Costanzo, Barba, Hysaj, Spavone, Acampa, Iaccarino, Di Dona, Marranzino, D’Agostino, Ambrosino. A disp.: Pinto, Gioielli, De Pasquale, Pesce, Flora, Pontillo, Spedalieri, Rossi, Giannini. All. Frustalupi

Ammoniti: Kahiloti (B)

Espulsi:

Arbitro: sig. D’Eusanio sez. Faenza

Assistenti: sig. El Filali sez. Alessandria, sig. Fiore sez. Genova

