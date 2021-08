PRIMAVERA 1 – Bologna-Napoli 1-2, esordio vincente per i ragazzi di Frustalupi

Il ritorno nel campionato Primavera 1 per il Napoli non poteva avere esito migliore, visto che all’esordio vince in trasferta sul campo del Bologna di Vigiani. I padroni di casa sbloccano il match con Raimondo che supera Idasiak e deposita a porta vuota. Gli azzurrini hanno carattere e prima sfiorano il pari con Barba di testa, palla sul palo. L’1-1 arriva dal dischetto con Ambrosino che batte Bagnolini. Il numero 10 poi si trasforma in assist-man per la rete di Spavone. Nella ripresa i felsinei prendono la traversa e poi la linea con Pietrelli. I partenopei si difendono bene e vanno vicini alla terza rete. Prima con Pesce, parata del portiere di casa e con D’Agostino, diagonale fuori di poco. Tre punti che fanno morale e dopo la sosta ci sarà il match casalingo contro la Sampdoria, al “Piccolo” di Cercola.

Marcatori: 9′ Raimondo (B), 35′ rig. Ambrosino (N), 45′ Spavone (N)

Bologna: Bagnolini, Motolese, Annan (46′ Cavina), Kahiloti, Arnofoli (63′ Corazza), Casadei, Urbanski (46′ Stivanello), Pietrelli, Pagliuca (63′ Paananen), Rocchi (78′ Sigurpalsson), Raimondo. A disp.: Petre, Franzini, Cossalter, Pietrelli R., Bartha, Mazia, Corsi. All. Vigiani

Napoli: Idasiak, Costanzo, Barba (74′ Pontillo), Hysaj, Spavone (65′ De Pasquale), Acampa, Iaccarino (49′ Gioielli), Di Dona, Marranzino (65′ Flora), D’Agostino, Ambrosino (74′ Pesce) . A disp.: Pinto, Spedalieri, Rossi, Giannini. All. Frustalupi

Ammoniti: Kahiloti (B), Spavone (N), Stivanello (B)

Espulsi:

Arbitro: sig. D’Eusanio sez. Faenza

Assistenti: sig. El Filali sez. Alessandria, sig. Fiore sez. Genova

La Redazione