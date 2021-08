Per Zielinski niente Genoa ma non solo. Elmas pronto per il bis

Oggi ci sarà l’ultimo allenamento, prima della partenza per Genova, ma difficilmente ci sarà Piotr Zielinski nella lista dei convocati. Il centrocampista polacco sente ancora dolore, secondo il Corriere dello Sport, questo potrebbe anche impedirgli di giocare con la nazionale polacca. Al suo posto mister Spalletti punterà ancora su Elmas che vorrà puntare al bis dopo la rete al Venezia. La mediana sarà composta da Lobotka al centro e Fabian Ruiz nel ruolo di mezz’ala. In attacco Lozano e Insigne si scambieranno i posti come centravanti per non dare punti di riferimento alla difesa del Genoa e Politano a destra.

La Redazione