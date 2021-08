Pedullà: “Il Psg aspetta una nuova offerta dal Real per Mbappé e si muove per Haaland”

Il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul sito ufficiale parla di una clamorosa trattativa: “Sono ore calde, caldissime, sul fronte Mbappé-Real. Il Paris Saint-Germain aspetta una nuova offerta dal Real in modo da definire l’operazione. Ma intanto, attenzione, il PSG si sta muovendo per individuare un sostituto e non mancano troppi giorni alla fine del mercato. Si parla di Richarlison, ma Benitez ha garantito che resterà all’Everton. Vedremo. Intanto, ecco la novità di queste ore, il PSG si sta muovendo in modo concreto per Erling Haaland, l’attaccante che il Borussia Dortmund preferirebbe cedere a 75 milioni con la clausola la prossima estate. Ma attenzione perché, se Mbappé andasse al Real, il PSG potrebbe anche offrire una cifra non troppo lontana da 175 milioni che i tedeschi hanno sempre chiesto per liberare il gigante anche ieri in gol”.

“Il Chelsea aveva offerto 115, la stessa cifra utilizzata poi per prendere Lukaku dall’Inter, ma il Dortmund ha detto no. Haaland ha un accordo impostato con il Real per la prossima stagione, ma il rimescolamento delle carte per la vicenda Mbappé può modificare gli scenari. E i tentativi in corso sono una conferma che, quando Florentino Perez farà l’offerta giusta per Mbappé, il PSG come minimo ci proverà. Anzi, ci sta già provando. Poi il Borussia Dortmund sarà libero di accettare o rifiutare, sapendo comunque che dal prossimo il cartellino avrà un valore di 75 milioni, non un euro in più. I sondaggi stanno andando avanti anche in queste ore, una situazione che indirettamente coinvolge Icardi”.