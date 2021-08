“Ounas resta!” A Spalletti piace e vuole tenerlo

Adam Ounas, a quanto pare, è destinato a restare al Napoli, e la conferma l’ha dara Luciano Spalletti. «Ounas resta, ho dubbi in attacco»

«Io ho sempre detto la stessa cosa, sarei stato contento di tenere quelli che ho trovato, ma sempre in funzione di completezza di rosa. Tre erano già partiti: Hysaj, Maksimovic e Bakayoko l’anno scorso avevano fatto 100 partite, segno che avevano un peso nella rosa. Ounas invece rimane con noi, è un buon calciatore che ci può dare una mano importantissima. Poi so come so che la società è attenta, se capita qualcosa di livello si può portare a disposizione».

mattino.it