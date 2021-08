Oltre i nazionali d’Italia altri 4 azzurri chiamati per le gare di qualifica ai mondiali

Attesa in merito alla querelle tra la Fifa e le leghe nazionali (Lega serie A, Liga, Premier League e Lega francese) sulla partecipazione dei convocati per le gare di qualificazioni mondiali nei pesi inseriti nella lista rossa per le normative anti-Covid che prevede una quarantena di dieci giorni al loro rientro: quattro sono gli azzurri: il nigeriano Osimhen, il senegalese Koulibaly, il messicano Lozano e il macedone Elmas. La problematica riguarda anche la Juve, avversaria degli azzurri alla ripresa. I club italiani confidano in un intervento del governo che cancelli l’obbligo di quarantena: mandare propri tesserati a match ufficiali delle nazionali è obbligatorio, non farlo comporterebbe delle sanzioni della Fifa. Intanto sono arrivate ieri le convocazioni di Mancini per le sfide di qualificazioni mondiali dell’Italia campione d’Europa contro Bulgaria, Svizzera e Lituania: ci sono Insigne, Di Lorenzo e Meret. Fonte: Il Mattino