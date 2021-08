Il mercato del Napoli, in attesa del ritorno in campo contro il Genoa, potrebbe avere sviluppi in uscita, ma anche in entrata, come riporta su twitter Nicolò Schira. “Il #Napoli resta vigile su Sofyan #Amrabat. Gli azzurri ci proveranno nelle prossime ore e proporranno un prestito con diritto di riscatto alla #Fiorentina. Il terzino Filippo #Costa del #Napoli verso la #Reggiana”.

La Redazione