Napoli-Insigne, il rinnovo ad una condizione

Le pagine odierne della Gazzetta dello Sport, mettono in risalto la questione Lorenzo Insigne e la vicenda del rinnovo. Non è un mistero che il lungo silenzio di questi mesi ha giovato ad entrambe le parti. Dalla parte del capitano che non ha forzato la mano sull’aumento dell’ingaggio, mentre per il club non ha portato disagio a squadra e a mister Spalletti. Adesso con il mercato praticamente concluso, l’auspicio è incontrarsi per trovare l’intesa su cifre e durata del contratto. Il tutto potrebbe avvenire in Primavera, dove l’eventuale qualificazione in Champions League, darebbe ossigeno alle casse e convincere il buon Lorenzo a restare.

