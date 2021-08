Napoli e Leicester dovrebbero giocarsi il primato nel girone

Il Leicester, la squadra che “nessuno voleva”, l’urna la regala al Napoli, o meglio al girone in cui c’è anche il Napoli, insieme a Spartak Mosca e Legia Varsavia. Quest’anno la prima del gruppo passa direttamente agli ottavi di finale, la seconda invece dovrà giocare i sedicesimi di finale a febbraio contro una delle otto retrocesse dalla Champions League. Il primato nel girone, in teoria, il Napoli dovrebbe proprio giocarselo con il Leicester , l’anno scorso quinto in Premier League. Avversario difficile, allenato da Rendan Rodgers (sistema di gioco 4-2-3-1): la bandiera è il bomber Vardy, portiere di grande esperienza il danese Schmeichel, a centrocampo il belga Tielemans. Squadra rafforzata in estate dagli arrivi sul mercato dell’attaccante Daka del Salisburgo (investimento di 30 milioni), di Soumarà, centrocampista del Lille.

Il Mattino