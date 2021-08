I greci dell’Olympiakos vogliono Kostas Manolas, ma la richiesta del Napoli, arrivato dalla Roma tre anni fa per 30 milioni, è troppo alta. Ecco allora il piano B per i greci, che vogliono offrire al Napoli una contropartita, Ruben Semedo, 27 anni, difensore, che lascerebbero andare proprio per far posto a Manolas. Il mercato si avvia al termine, ed il difensore è un elemento fondamentale per Spalletti, perciò occorre muoversi.

mattino.it