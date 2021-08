Manolas e Ounas, niente più valigia sul letto

Il Napoli e il mercato, mai come quest’estate è un binomio non semplice viste le difficoltà in uscita, ma anche in entrata. Nel secondo caso c’è la coincidenza con quello delle cessioni, dove sembra che si è ad un punto fermo. Manolas ad esempio c’è l’Olimpiacos che da tempo lo ha messo in cima alla lista e la tentazione per il ragazzo c’è stata. Il problema, come sempre è l’offerta che al momento non si avvicina alle richieste di De Laurentiis. Ci sarebbe nell’affare Camara che ieri sul social ha messo un like al sorteggio dei partenopei, però solo cash. L’altro giocatore in questione è Ounas, ma anche in questo caso la proposta del Marsiglia è davvero molto bassa. Il mercato è imprevedibile, come riporta il CdS, però al momento la valigia per i due giocatori non c’è sul letto e perciò la loro permanenza sembra ormai vicina.

La Redazione