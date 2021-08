In e out: le ultime di mercato del Napoli. In partenza Gaetano

L’ex centravanti di Spal e Atalanta, Petagna, piace proprio alla Samp che però lo prenderebbe in prestito gratuito: il Napoli non vuole privarsene e comunque non lo darebbe con questo tipo di formula. Tutto bloccato anche per Ounas al Marsiglia e Manolas all’Olympiakos, non si è trovata l’intesa con il Napoli. L’attaccante franco-algerino piace molto a Spalletti: si è ripreso dall’affaticamento muscolare, ieri ha svolto lavoro completo in gruppo e andrà in panchina al Ferraris per essere eventualmente lanciato nella mischia durante il match. Manolas giocherà ancora titolare da centrale difensivo in coppia con Koulibaly, contro il Venezia la sua partita fu molto convincente. Il passaggio di Gaetano in prestito alla Cremonese sarà ufficializzato lunedì: il centrocampista prenderà infatti prima parte alla trasferta contro il Genoa. L’ultimo colpo in entrata sarà quello del centrocampista: il direttore sportivo Giuntoli sta lavorando su un obiettivo da prendere in prestito. Diversi i profili monitorati come Thorsby della Samp, e Berge dello Sheffield United: tutti però andrebbero via solo a titolo definitivo. Si è ragionato per l’ipotesi prestito con il Saint Etienne per Youssouf e con la Fiorentina per Amrabat che piace all’Atalanta. Negli ultimi giorni di trattative potrebbe spuntare a nome a sorpresa. Fonte: Il Mattino