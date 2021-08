Guardiola a CR7, la telefonata – “Non ti garantisco nulla”

“Non ti garantisco nulla”. Ecco in sintesi la telefonata che sarebbe intercorsa tra Guardiola e CR7. Lo scrive il quotidiano Repubblica questa mattina. D’altra parte, sullo scacchiere del tecnico del City, che funzione avrebbe avuto l’ex juventino e in che modo avrebbe contribuito alla causa?

“Mentre Guardiola rivolgeva a Cristiano parole gelide tanto in pubblico quanto in privato (al telefono, gli ha detto una cosa del genere: se vieni proveremo a convivere, ma non ti garantisco nulla), lo United preparava i 25 milioni di euro richiesti dalla Juventus e un biennale da 29 milioni stagionali per Cristiano, che a inizio estate aveva chiesto invano ai bianconeri un prolungamento del contratto su quelle stesse basi. La Juve non aveva neanche intavolato il discorso.”