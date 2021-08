Girone C – Un occhio alle “altre” avversarie: Spartak e Legia

Girone C di Europa League, non solo Napoli e Leicester. Ci sono Spartak Mosca e Legia Varsavia. La squadra russa non è partita bene in campionato, occupa il nono posto con 7 punti: tra i più pericolosi l’attaccante Sobolev che fa parte della nazionale russa e ha preso parte agli Europei. Tridente d’attacco nel 3-4-3 del portoghese Rui Vitoria completato dallo svedese Larsson e dall’argentino Ponce che vinse lo scudetto Primavera con la Roma nel 2015-2016. In porta Maksimenko, 23 anni, un buon profilo, guida difensiva nella linea arretrata a tre il francese Gigot.

Il Legia Varsavia ha conquistato la fase a gironi di Europa League superando nei playoff lo Slavia Praga con il successo giovedì scorso per 2-1 (dopo il 2-2 all’andata). Autore della doppietta la punta avanzata Emreli (il tecnico polacco Michniewicz si affida al 3-4-2-1) faro a centrocampo il portoghese Martins.

Il Mattino