Genoa-Napoli, l’ex Pandev in dubbio dal primo minuto

Domani il Napoli affronterà il Genoa nella seconda di campionato in casa dei liguri. Qui il tecnico Ballardini è ancora in dubbio sulla formazione da schierare contro gli azzurri di Spalletti, uno su tutti, probabilmente, l’ex Goran Pandev, partirà dalla panchina. “Tutto ruota attorno a Goran Pandev. Certo. Anche se il macedone è in dubbio per domani sera. Il grande ex potrebbe partire dalla panchina contro il Napoli, per entrare nella ripresa e provare a deciderla con un colpo dei suoi.

Sono poche le certezze in casa Genoa, visto che i colpi più importante del mercato sono stati chiusi nelle ultime ore. Maksimovic e Caicedo, che andranno a rinforzare rispettivamente difesa e attacco, non sono ancora a disposizione di Ballardini che infatti si affiderà alla stessa formazione che la settimana scorsa è stata travolta 4-0 dall’Inter. Per questo sarà anche la sfida tra i due numeri 12 campioni d’Europa: Sirigu da una parte, Meret dall’altra. Con il portiere del Genoa deciso a riscattarsi dopo la brutta prova dell’esordio. Attacco rossoblu tutto da scoprire con i baby Ekuban e il baby Kallon (classe 2001). In mezzo l’esperienza di Badelj affiancato dalla grinta di Sturaro e la tecnica di Hernani. Sulle corsie esterne Sabelli a destra e Cambiaso a sinistra andranno a completare la linea a cinque”. mattino.it