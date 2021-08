Dopo i colpi Caicedo e Lammers, il Genoa sta per chiudere anche per l’esterno algerino Mohamed Fares della Lazio e procede lo scambio con Destro-Agudelo per Nzola dello Spezia. Secondo quanto riferiscono i colleghi di Primocanale.it, la sfida col Napoli sarà l’ultima in emergenza perché anche il difensore messicano Vasquez non sarà tra i titolari così come non ci sarà Maksimovic. Nella sosta ci sarà l’occasione per conoscere e testare tutti i rinforzi messi a disposizione di Ballardini.

da TMW