[Formazioni] – Ore 18,30 Genoa/Napoli, Ballardini lancia la linea verde. Insigne “falso nueve”

Domani allo stadio “Luigi Ferraris”, fischio d’inizio ore 18,30, il Genoa cercherà il pronto riscatto contro il Napoli per la seconda giornata di campionato. Il tecnico dei rossoblù Davide Ballardini lancia la linea verde tra difesa, centrocampo e attacco, in attesa dei nuovi acquisti. Su tutti Cambiaso nella linea mediana e Kallon in attacco al fianco di Pandev. Il modulo dei liguri sarà 3-5-2. In casa azzurra invece Insigne sarà il falso nueve con Lozano e Politano ai lati. Zielinski spera di esserci, ma è in forte dubbio. Infine in difesa il duo sarà sempre composto da Koulibaly e Manolas.

Fonte: CdS