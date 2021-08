Figc, Gravina: “Addio Ronaldo? Ci sono tanti giovani italiani meritevoli”

“Qualche campione è andato via, ma non dobbiamo essere preoccupati”. Nei giorni della separazione di Cristiano Ronaldo dalla Juventus e dall’Italia, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, rilancia il valore dei giovani calciatori italiani.: “Per ogni campione straniero che va via, sono convinto che ci sono tantissimi giovani italiani che, come dimostrato dalla nostra Nazionale, sono meritevoli, qualche società può essere un po’ più attenta nel valorizzare e nell’investire su questo patrimonio giovanile. Impiegheremo anni – ha osservato – per recuperarli. Bisogna responsabilmente lavorare e coinvolgere, far capire a società e ragazzi che il nostro mondo è un mondo che mette insieme, che dà la possibilità di condividere. La Federazione investirà moltissimo, metteremo a disposizione risorse e faremo una campagna di informazione mirata per far riavvicinare i giovani allo sport e al calcio”.