E’ emergenza a centrocampo: Gaetano lo si libererà solo lunedì

Dopo l’ infortunio di Demme è inutile negare che i problemi a centrocampo per Spalletti siano aumentati e che a Genova, con l’out di Zielinski, il tecnico, in mediana, abbia davvero gli uomini contati. Con Fabian Ruiz e Lobotka in mezzo agirà Elmas e, anche per questo motivo, che si può definire “emergenza” solo lunedì – riferisce la Gazzetta dello Sport – darà il via libera al prestito di Gianluca Gaetano, che tornerà alla Cremonese in serie B e che col Venezia è subentrato nella ripresa.