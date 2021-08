Approfondimento e grafici A. Pisciotta: conosciamo meglio il Legia Varsavia

Approfondimento sul Legia Varsavia, avversario del Napoli nel girone C di Europa League; insieme alla squadra polacca ci sono Spartak Mosca e Leicester.

Storia

Squadra fondata nel 1916, militante attualmente nella Ekstraklasa (massima divisione del campionato polacco). Nel primo dopoguerra la squadra torna in massima serie e diviene il principale club calcistico dell’Esercito polacco. E’ una delle compagini più titolate nella storia del calcio polacco, con 15 vittore di campionato, 19 Coppe nazionali, 4 Supercoppe nazionali ed 1 Coppa di Lega polacca. A livello europeo il traguardo migliore è il raggiungimento delle semifinali, sia in Coppa dei Campioni che in Coppa delle Coppe.

Approfondimento sulla formazione attuale

L’allenatore attuale è Czeslaw Michniewicz, è in carica da settembre 2020, per un totale di 43 partite giocate, con 27 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte. Con 71 goal fatti e 41 subiti, per un totale di punti per partita pari a 2,09, media molto alta per un allenatore. In questo inizio di stagione tra preliminari di Champions ed Europa League e qualche partita di campionato il modulo più utilizzato è il 1-3-4-2-1.

La formazione polacca ha cominciato a giocare il 7 luglio 2021 con il primo turno preliminare di Champions League contro il Bodo/Glimt (squadra danese); ha all’attivo già 12 partite, con un trofeo perso, ovvero la Supercoppa persa con il Rakow per 5a4 dopo i calci di rigore. In campionato ha da recuperare tre partite rispetto alle altre squadre. L’uomo da tenere più sotto occhio nella formazione polacca è Mahir Emreli, che ha già segnato 6 reti in 11 partite.

La difesa polacca

La difesa polacca sembra essere ben compatta, seppur qualche volta presenta qualche errore di attenzione; sui calci piazzati sembrano mettersi a protezione della porta, con la marcatura a zona (figura 1), e correndo tutti verso la porta lasciando il limite dell’area libero (figura 2).

La linea difensiva tende a restare larga e se uno dei difensori centrali esce in pressione (figura 3), si crea un buco centrale, lasciando impreparati i compagni con anche una postura errata degli stessi. La difesa tende a schiacciarsi sul portiere anche sui cross laterali e lasciando molto spesso il limite dell’area libero per gli inserimenti dei centrocampisti avversari (figura 4 e 5).

Per la fase offensiva tendono a sfruttare gli esterni ed i loro cross abbastanza tesi e precisi, con l’attaccante che riesce a prendere bene posizione tra le linee avversarie.

Conclusioni dell’approfondimento

Il precedente Napoli-Legia Varsavia, risale al girone di Europa League della stagione 2015/2016, con il doppio incontro che vede gli azzurri vincere 2a0 in trasferta e 5a2 in casa. Girone poi concluso in testa dal Napoli con tutte vittorie. All’epoca l’allenatore era Sarri ed il suo vice Calzona, attuale vice di Spalletti. Il girone C, sembrerebbe abbastanza facile per gli azzurri, però c’è da ricordare che le partite vanno sempre giocate e vinte, in quanto l’avversario vorrà fare lo stesso. Ma Spalletti ha una rosa abbastanza competitiva per passare il turno in maniera agevole, seppur bisognerebbe aggiungere un centrocampista.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta

