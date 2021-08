Altro centrocampista del Napoli in uscita, direzione Serie B!

Dopo un’estate altalenante con Luciano Spalletti – caratterizzata anche da un infortunio alla caviglia -, Luca Palmiero è pronto a lasciare nuovamente Napoli per cercare spazio altrove. Il calciatore cresciuto nel vivaio azzurro è seguito dal Como, come riportato da Sky Sport, e potrebbe lasciare Napoli nelle ultime ore di mercato. Un vero e proprio esodo del centrocampo a disposizione di Spalletti nei prossimi giorni: oltre Palmiero, lascerà Napoli per fare ritorno alla Cremonese (ancora in prestito) anche Gianluca Gaetano. Tutto fa pensare che i due affari si concretizzeranno appena il club di De Laurentiis avrà chiuso un colpo in entrata in mezzo al campo.

Fonte: il Mattino