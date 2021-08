A Genova il Napoli e Spalletti non saranno soli

Domani pomeriggio al “Luigi Ferraris”, fischio d’inizio alle ore 18,30, il Napoli cercherà il bis in campionato, contro il Genoa di Ballardini. Sfida come sempre non semplice, visto anche l’ultimo precedente da riscattare dopo la sconfitta per 2-1. In Liguria gli azzurri non saranno soli, i tifosi partenopei hanno acquistato gli oltre mille biglietti del Settore Ospiti e dopo oltre un anno finalmente ci sarà il sostegno e il calore dei sostenitori per dare una mano al Napoli e al mister Spalletti.

La Redazione