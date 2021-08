[Video] A. Pistolesi (all. Napoli femm.): “Questa è la città dei miracoli”

Il Napoli Femminile ricorda che i biglietti sono in vendita on line sul circuito Go2 (e nelle rivendita autorizzate) ma sarà possibile acquistarli anche al botteghino dello stadio a partire dalle 18.30 di domani. Gli abbonamenti sono in vendita presso le rivendite autorizzate Go2 e si potranno anche acquistare al botteghino dello stadio a partire dalle 18.30 di domani.

Sono ventuno le calciatrici del Napoli Femminile di cui può disporre Alessandro Pistolesi in vista dell’esordio in campionato di domani sera allo stadio G. Piccolo contro l’Inter (fischio di inizio alle ore 20.30). Dopo la rifinitura di stasera a Cercola, il tecnico deciderà se convocare anche qualche giovane della Primavera, intanto è già focalizzato sull’impegno contro le nerazzurre: “Contro l’Inter sarà dura – afferma il tecnico del Napoli Femminile -, loro non sono solo una buona squadra ma quest’anno avranno in panchina un valore aggiunto come Rita Guarino. Io, però, ho buone sensazioni e tanto entusiasmo, abbiamo il pubblico dalla nostra che spero ci sostenga numeroso e ci accompagni verso una impresa. Questa, del resto, è la città dei miracoli…”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile