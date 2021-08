UFFICIALE – I convocati dell’Italia. Ritorno nella lista di Mancini. Presenti i tre “napoletani”

Dopo il successo dell’Europeo, per l’Italia del c.t. Mancini saranno le prime tre gare dove in palio c’è la qualificazione ai mondiali in Qatar 2022. In vista delle gare casalinghe contro Bulgaria e Lituania e la trasferta in Svizzera, è uscita la lista dei convocati.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Everton), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo).

Il programma

Domenica 29 agosto

Raduno entro le ore 24 ed effettuazione del test molecolare presso il CTF di Coverciano

Lunedì 30 agosto

Ore 13.45 – Conferenza stampa del Ct presso l’Auditorium del CTF di Coverciano

Ore 17.30 – Allenamento presso il Campo ‘Vittorio Pozzo’ di Coverciano

Martedì 31 agosto

Ore 13.45 – Conferenza stampa FIGC-Fondazione LAPS presso l’Auditorium del CFT di Coverciano

Ore 14 – Conferenza stampa calciatore presso l’Auditorium del CTF di Coverciano

Ore 17.30 – Allenamento presso il Campo ‘Vittorio Pozzo’ di Coverciano

Mercoledì 1° settembre

Ore 17.30 – Conferenza stampa Italia presso l’Auditorium del CTF di Coverciano

Ore 18 – Allenamento Italia presso il Campo ‘Vittorio Pozzo’ di Coverciano

Ore 19.30 – Conferenza stampa Bulgaria presso lo stadio ‘Franchi’ di Firenze

Ore 20 – Allenamento Bulgaria presso lo stadio ‘Franchi’ di Firenze (aperto alla stampa i primi 15’)

Giovedì 2 settembre

Ore 20.45 – ITALIA-Bulgaria (stadio ‘Franchi’ di Firenze). Al termine della gara conferenza stampa e rientro a Coverciano

Venerdì 3 settembre

Ore 11.30 – Allenamento presso il Campo ‘Vittorio Pozzo’ di Coverciano

Sabato 4 settembre

Ore 10 – Conferenza stampa Svizzera presso il St. Jacob Park di Basilea

Ore 11 – Allenamento Svizzera presso il St. Jacob Park di Basilea (aperto alla stampa i primi 15’)

Ore 11 – Trasferimento Firenze-Basilea

Ore 17.30 – Conferenza stampa ITALIA presso il St. Jacob Park di Basilea

Ore 18 – Allenamento ITALIA presso il St. Jacob Park di Basilea (aperto alla stampa i primi 15’)

Domenica 5 settembre

Ore 20.45 – Svizzera-ITALIA (stadio St. Jacob’s Park). Al termine della gara conferenza stampa

Lunedì 6 settembre

Ore 11.30 – Allenamento presso il C.S. di Basilea (chiuso)

Ore 18 – Trasferimento Basilea-Reggio Emilia

Martedì 7 settembre

Ore 16.45 – Conferenza stampa ITALIA presso lo stadio ‘Città del Tricolore’

Ore 17.15 – Allenamento ITALIA presso lo stadio ‘Città del Tricolore (aperto alla stampa i primi 15’)

Ore 18.15 – Conferenza stampa Lituania presso lo stadio ‘Città del Tricolore’

Ore 18.45 – Allenamento Lituania presso lo stadio ‘Città del Tricolore (aperto alla stampa i primi 15’)

Mercoledì 8 settembre

Ore 20.45 – ITALIA-Lituania (stadio ‘Città del Tricolore’). Al termine della gara conferenza stampa, scioglimento della delegazione e rientro di calciatori e staff presso le rispettive sedi.

Fonte: figc.it