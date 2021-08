Taormina: “Fabian Ruiz? In Spagna c’è una polemica…”

Pino Taormina, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte a Marte Sport Live. “Per i giocatori del Napoli, così per esempio per Dybala, con la quarantena obbligatoria non potrebbero giocare per 10 giorni. Se non viene meno questo obbligo di quarantena il Napoli non manderà i Nazionali in giro così come altri club di Premier League o Liga. Questa questione deve essere frettolosamente risolta dalla FIFA. Lo scorso anno, mentre il mondo era fermo, il calcio andava avanti. Abbiamo visto tanti giocatori andare a destra e sinistra, lo stesso Europeo si è svolto con le squadre perennemente in bolla. Io sono convinto che una soluzione si troverà. Altrimenti ci saranno problemi anche per il calendario, ci troviamo di fronte a frenetiche trattative in corso. Se viene meno la quarantena i giocatori partono, altrimenti no. Fabian Ruiz? In Spagna c’è una polemica perché Luis Enrique non ha convocato giocatori del Real Madrid. Poi ovviamente Ruiz deve conquistare la Spagna con prestazioni migliori di quella contro il Venezia”.