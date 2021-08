In queste ore il futuro di Cristiano Ronaldo è all’ordine del giorno, per quanto concerne il mercato e in questi minuti sembra essere ad una svolta. Secondo il sito di Gianluca Di Marzio, si tratterebbe di un ritorno, ovvero il Manchester United, dove ritroverebbe il connazionale Bruno Fernandes e in panchina Solskjaer. Contratti biennale, mentre è annuale il City che avrebbe tentennato. Manca poco ma sembra che Cr7 sia pronto per il grande ritorno. Certi amori fanno amori immensi…

La Redazione