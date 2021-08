SERIE A – Verona-Inter 1-3, per i nerazzurri decidono Lautaro ed una doppietta di Correa

Dopo un primo tempo terminato con il vantaggio di un gol a zero per il Verona, l’Inter, nel secondo tempo ha ribaltato completamente la gara. “Seconda vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Simone Inzaghi che si impone al Bentegodi sul Verona per 3-1. I nerazzurri soffrono nel primo tempo e vanno sotto dopo il gol di Ilic al 15’. A inizio ripresa Lautaro pareggia di testa dopo soli 2’. Al 74’ proprio l’argentino lascia il posto al connazionale Correa appena arrivato in nerazzurro. Il ‘Tucu’ segna la doppietta che decide la gara”.

Sky Sport