Serie A/ Venezia-Udinese 0-3: L’Udinese doma i leoni del Venezia!

Dopo un primo tempo con un Udinese in controllo e uno Spezia poco incisivo, ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 52esimo pericolosissimo Okereke, che in area sterza e calcia, ma ancora Silvestri ci mette una mano. Un minuto dopo, Molina serve Makengo che calcia e trova la respinta di Lezzerini sui piedi di Pussetto, che insacca ma in fuorigioco. Al 69esimo, Henry prova il tiro a giro, sfera che termina alta. Al 70esimo, l’Udinese raddoppia grazie al tap-in di Deulofeu, dopo il tiro respinto di Arslan. Al 73esimo cross di Pereyra per Pussetto che da vicinissimo colpisce di testa, ma Lezzerini copre lo specchio della porta. All’82esimo, Deulofeu prova il tiro a giro, si distende Lezzerini e devìa il pallone. Al 93esimo, l’Udinese chiude la gara, grazie al passaggio filtrante di Stryger Larsen per Molina, che insacca. Dopo 4 minuti di recupero è teminato il match!

Grande prova degli uomini di Gotti che asfalta il Venezia, con un Molina particolarmente ispirato, dato il suo goal e assist di oggi. Il Venezia ancora acerbo e ballerino in difesa.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan ( 80′ Jajalo ), Walace ( 91′ Udogie ), Makengo ( 60′ Deulofeu ), Stryger Larsen; Pereyra; Pussetto ( 80′ Okaka ). All. Gotti

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Svoboda ( 78′ Schnegg ), Ceccaroni; Busio, Crnigoj ( 71′ Vacca ), Heymans ( 57′ Peretz ); Okereke, Henry ( 78′ Forte ), Johnsen ( 71′ Sigurdsson ). All. Zanetti

Ammonizioni: 52′ Heymans (V), 74′ Samir (U), 77′ Vacca (V), 85′ Okaka (U), 90′ Schnegg (V)

Marcatori: 29′ Pussetto (U), 70′ Deulofeu (U), 93′ Molina (U)