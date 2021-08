Per il mediano 4 nomi nella lista di Giuntoli. Nella rosa resteranno due ex Primavera

Il Napoli cercherà il nome del centrocampista da inserire nella rosa e accontentare Luciano Spalletti per il prosieguo della stagione. I nomi sono 4 sul taccuino di Giuntoli. Si tratta di Youssouf, Amrabat, Berge e Zakaria. Al momento Demme non potrà rispondere positivo per le convocazioni, ma al tempo stesso c’è da trovare la formula adatta per il mediano da portare in azzurro. Il club partenopeo vorrebbe sempre con prestito e diritto di riscatto, ma ha trovato sempre le porte sbarrate. Nel frattempo, in attesa di capire chi potrà arrivare per il centrocampo, nella rosa resteranno Palmiero e Gaetano, giocatori che hanno convinto Spalletti. Il secondo tra l’altro è entrato contro il Venezia, risultando anche decisivo. Certamente il mercato può ancora suonare un ultimo colpo, ma servirà la zampata vincente.

La Redazione