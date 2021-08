Il mercato del Napoli, per quanto concerne quello in uscita, ci siamo anche per il prossimo passaggio di Gianluca Gaetano alla Cremonese. Arrivano aggiornamenti su twitter da parte di Niccolò Ceccarini: “Napoli, Gaetano torna in prestito alla Cremonese. L’operazione si definirà lunedì”.

La Redazione