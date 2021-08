Marchetti, esperto di mercato: “Amrabat? Non ci sono aggiornamenti”

“I tifosi del Napoli devono preoccuparsi per qualche uscita pesante? Sinceramente non credo, non ci sono segnali sotto questo punto di vista. Manca veramente poco. Poi che qualcuno possa mettere un’offerta importante su qualche giocatore me l’aspetto ma ci dovrebbe essere un sentore, una possibilità, un chiacchiericcio prima. Ovviamente qualcosa può sfuggire. Amrabat? Non ci sono aggiornamenti. Ieri abbiamo verificato la sua situazione, la Fiorentina ci ha raccontato che non ci sono novità. L’Atalanta peraltro ha chiuso per Koopmeiners e lui sta forzando molto per essere ceduto. Il Napoli quindi potrebbe avere strada spianata senza concorrenza. Quindi magari sta aspettando che si chiuda”.