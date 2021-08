Il club russo sorteggiato nel girone C insieme a Napoli, Leicester e Legia Varsavia, ha risposto su Twitter alla SSCNapoli: “Ciao Napoli! Non vediamo l’ora di andare in trasferta allo Stadio Diego Armando Maradona!”.

Hello! 🇮🇹🤝🇷🇺 Can't wait for a great away day at the Diego Armando Maradona Stadium 😍 https://t.co/iLlmGSu0s7 — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) August 27, 2021