L’addio di Ronaldo ai tifosi bianconeri: “Ho dato anima e corpo alla Juve”

Cristiano Ronaldo è da poco diventato di nuovo un calciatore del Manchester United. Il portoghese però ha voluto scrivere un pensiero ai tifosi bianconeri in vista del suo addio, ecco le sue parole:

“Oggi lascio un fantastico club, il migliore in Italia e certamente uno dei migliori d’Europa. Ho dato anima e corpo alla Juve e amerò la città di Torino per sempre – scrive l’attaccante – I “tiffosi” (scrive erroneamente il campione ndr) mi hanno sempre rispettato e ho cercato di ricambiare questo rispetto lottando per loro in ogni partita“