La Samp chiama Petagna, ma il Napoli al momento non risponde

Il mercato del Napoli prosegue, ma al momento senza scossoni in entrata, però in compenso in uscita non mancano le richieste per i suoi giocatori. L’ultimo in ordine di tempo è Andrea Petagna che piace alla Sampdoria di D’Aversa. Il club ligure che cerca un’attaccante che possa prendere il posto dell’infortunato Gabbiadini, non serio il suo infortunio. Il presidente Ferrero lo vorrebbe con la formula del prestito, ma è una formula che non scalda i partenopei. Tra l’altro Spalletti non se ne vorrebbe privare, vista anche la squalifica di Osimhen e l’infortunio di Ounas. Quindi la Samp chiama, però il Napoli non risponde.

La Redazione