Kouda, offerta azzurra ritenuta bassa dalla Folgore Caratese

Sirene da Napoli per Rachid Kouda, il gioiello della Folgore Caratese. La mezzala classe 2002 l’anno scorso in forza al Cagliari – dove ha siglato nove gol – è un’idea molto forte del club partenopeo, che ha presentato un’offerta. Ma la società del Presidente Michele Criscitiello ha declinato la proposta non ritenendola soddisfacente. Mercato in evoluzione per Kouda. E intanto il Monza ci pensa seriamente. Lo scrive TMW.