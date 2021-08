Il Pocho Lavezzi: il debutto azzurro di un uomo molto felice!

A quanto pare li ricorda tutti i suoi giorni a Napoli, il Pocho Lavezzi. Sempre, via social, celebra gol importanti, date da ricordare, “partite storiche” e lo fa tutte le volte sottolineando il fatto di essere stato felice nel capoluogo partenopeo. Stavolta il suo “post” riguarda l’esordio in maglia azzurra, avvenuto 14 anni fa. Non ha dimenticato Napoli, Napoli non potrà mai dimenticare lui…

Hoy hace 14 años de mi debut en donde fui muy feliz, Napoli 💙 Grazie 🙌🏻 pic.twitter.com/uGEtfmhWbJ — Ezequiel Lavezzi (@PochoLavezzi) August 26, 2021