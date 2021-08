Il Napoli attende Mertens per nuove terapie. “Pugno duro” di AdL verso la Fifa

Il Napoli prosegue la preparazione al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista del Genoa, da oggi riavrà Dries Mertens. Il calciatore belga non sarà convocato in Nazionale e proseguirà le terapie per tornare al top della condizione quanto prima. Per quanto concerne la sosta sarà una sorta di braccio di ferro tra il club azzurro e l’Uefa. AdL non vorrebbe far partire i vari: Ounas, Osimhen, Koulibaly, Lozano, Elmas e Ospina. Dovessero infatti partire per le gare, al momento sembra questa l’intenzione, poi dovrebbero restare in quarantena e il Napoli vorrebbe che almeno questo fosse tolto. Inutile dire che sarà uno scontro che riguarderà tutti gli altri club in un periodo ancora in piena emergenza causa Covid-19. Perchè oltre la Juventus, salterebbero anche la gara di Europa League e l’Udinese.

La Redazione