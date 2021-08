Il ct della Spagna non ha convocato andalusi e Fabian lo è!

Un discorso, quello dei nazionali, che non avrebbe interessato Fabian: ma alla fine il centrocampista spagnolo non è stato neppure convocato. Una esclusione per molti versi clamorosa, visto che faceva parte della lista di Euro2020. Ma che non sorprende: in Spagna il ct Luis Enrique è sulla graticola per le sue scelte. In vista di queste gare di qualificazione a Qatar 2022 ha escluso ancora i calciatori del Real Madrid e, curiosamente, tra i convocati non ci sono andalusi. Fabian è nato in Andalusia. «Ma veramente pensate che io sia andaluso?», si è infastidito ieri pomeriggio a domanda specifica l’ex tecnico della Roma. Strano destino: se non fosse stato per il veto del Napoli, sarebbe andato anche a Tokyo, ai Giochi Olimpici. Fonte: Il Mattino