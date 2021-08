Giacchetta, ds Cremonese: “Gaetano? Siamo alle battute finali”

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Gaetano? Siamo alle battute finali di questo mercato e siamo prossimi alla chiusura. Il ragazzo sta facendo bene col Napoli e gli infortuni hanno fatto sì che il ragazzo fosse attenzionato da Spalletti. Il percorso di Gaetano può anche passare da Cremona. Daremo a Gaetano la possibilità di confrontarsi e di allenarsi per essere pronto la domenica e per essere protagonista. Deve acquisire maggiori certezze nonostante la sua qualità tecnica che è importante. Il ragazzo ha talento e lo sta dimostrando, il percorso da noi gli servirà per alzare l’asticella in un contesto molto elevato ed in un campionato difficilissimo come quello della Serie B“