Secondo quanto riporta tuttomercatoweb, Gianluca Gaetano sta per tornare alla Cremonese, dopo il prestito della scorsa stagione. L’affare era chiuso da tempo, ma il Napoli ha temporeggiato per via dela coperta corta a centrocampo. Proprio per questo motivo l’affare andrà in porto dopo la gara degli azzurri contro il Genoa, dove i partenopei, con l’infortunio di Zielinski, hanno gli uomini contati a centrocampo.