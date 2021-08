[Formazioni] – Genoa/Napoli, novità a centrocampo per Ballardini. Insigne “falso nueve”

Domenica pomeriggio alle ore 18,30 allo stadio “Luigi Ferraris”, il Genoa affronterà il Napoli per la seconda giornata di campionato. Per il grifone, in attesa di conoscere il mercato, vicinissimi Maksimovic e Caicedo, dovrà schierare al momento la stessa formazione. A centrocampo novità Hernani Junior al posto del giovane Rovella. In attacco Pandev e uno tra Kallon e Favilli al suo fianco. Difesa a tre per Ballardini. Spalletti dovrà invece puntare sul tridente leggero: Lozano e Politano ai lati, con Insigne “falso nueve”. Out tra gli altri Ounas, Zielinski e Demme, oltre allo squalificato Osimhen.

Fonte: CdS