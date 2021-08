Fontana, allenatore: “Amrabat? Giocatore che rientra nei parametri giusti”

Gaetano Fontana, allenatore, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live. “Centrocampista per il Napoli? Squadra ambiziosa quindi l’organico va completato. Con i giocatori già presenti serve un atleta con caratteristiche diverse, quindi di maggior interdizione, ovviamente in attesa che Demme recuperi. Durante una gara c’è bisogno di fisicità e sostanza nella fase di non possesso. Giuntoli e Spalletti staranno lavorando per trovare un giocatore alla Bakayoko o alla Allan per fisicità e dinamismo. Amrabat? Giocatore che rientra nei parametri giusti, calciatore forte che ha bisogno di avere una struttura che sappia esaltare la sua qualità. Nel gioco di Juric o di un Gasperini, dove il suo riferimento è l’uomo, magari esalta le sue qualità. Al momento l’interprete migliore per il ruolo che cerca il Napoli. Lobotka? Ho pensieri positivi su questo ragazzo, mi aveva impressionato per la sua capacità tecnica e per sapersi esprimere nello stretto. Non ha avuto l’opportunità di esprimersi ma non sarei drastico nell’esprimere un giudizio estremo. Tanti non hanno brillato nei primi anni, come Jorginho e Lozano, poi tirano il meglio”.